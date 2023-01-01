Stil incelik işlevsellik; hepsi Lenovo UltraSlim ailesinde

Teknoloji devi Lenovo her ihtiyaca ve bütçeye göre tasarlanmış, zariflikten ödün vermeyen ultra ince ürünleriyle sadece performansta değil, stil, incelik ve tasarımda da çok iddialı.

Lenovo, klasikleşmiş ürün gruplarından Ideapad’lerin her ihtiyaca ve bütçeye göre tasarlanmış modelleriyle işlevsel. Lenovo UltraSlim ailesinin 6 yeni üyesi IdeaPad 720, 520, 320 ve daha da inceyi, en inceyi vadeden S serisi cihazlar IdeaPad 720S, 520S ve 320S,şık tasarımlarıyla stil, şekil ve işlevselliği bir potada eritiyor.