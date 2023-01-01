Tamirat ustası babaların hediyesi; Panasonic profesyonel el aletleri

Evlerdeki tamirat ve tadilat işlerinin ustası babalara, üstün çalışma süresi, kapasite, yüksek dayanıklılık ve performans gibi özellikleriyle PANASONIC profesyonel el aletleri, Babalar Günü için iyi bir hediye alternatifi.

Matkap vidalama, vidalama, darbeli matkap vidalama, darbeli somun sıkma / vidalama, SDS - plus kırıcı / delici, avuç taşlama, silikon tabancası, el feneri, üfleme makinesi, el süpürgesi ve birbirinden fonksiyonel testerelerden oluşan ürün serisi ile en ağır işler bile kolaylaşıyor. Ürünler tek tek ya da kombo setler içinde satın alınabiliyor. Kablosuz ve akülü çalışma özelliğine sahip aletler, sağanak yağmur altında bile sorunsuzca çalışıyor, aynı zamanda tozdan da etkilenmiyor. PANASONIC Eco Solutions Türkiye, profesyonel el aletlerine 3 yıl garanti veriyor.