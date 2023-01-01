Tarzını hoparlörüyle yansıtmak isteyenlere: Yeni Ultimate Ears WONDERBOOM Freestyle Koleksiyonu

Kablosuz, darbelere dayanıklı, taşınabilir ve su geçirmez özellikleriyle öne çıkan Ultimate Ears hoparlör ailesi, yüksek sesi ve cesur tasarımlarıyla dikkat çeken Ultimate Ears WONDERBOOM Freestyle Koleksiyonu’yla genişlemeye devam ediyor.

Küçük boyutu ve şaşırtıcı ses kalitesiyle müzik tutkunlarının gözdesi olan hoparlör, Conrete, Avacado, Patches, Raspberry ve Unicorn ismindeki 5 farklı tasarımıyla her tarza hitap ediyor. Müzikle modayı buluşturan WONDERBOOM Freestyle Koleksiyonu, ilhamını dünyadaki müzik ve moda trendlerinden alıyor. IPX7 sertifikalı su geçirmez WONDERBOOM, 30 dakika boyunca suyun içinde batmadan kalabiliyor ve 1.5 metreye kadar olan düşmelerden etkilenmiyor. 10 saate varan uzun pil ömrü, 30 metreye ulaşan Bluetooth kullanım alanıyla dikkat çekiyor.