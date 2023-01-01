Tasarım ve üstün teknolojiyi buluşturan dizüstü bilgisayar Acer Swift 3

Bu yıl anneler gününde teknolojik annenize Acer’ın tasarım harikası dizüstü bilgisayarı Acer Swift 3’ü hediye edebilirsiniz.

Annenizin hayatını kolaylaştıracak olan Acer Swift 3, üstün verimlilik, mobilite ve güvenlik için 12 saate kadar pil ömrü ve birçok özelliğe sahip. İnce ve hafif tasarımının yanı sıra dayanıklı bir alüminyum kasaya sahip Swift 3’ün yüksek dinamik aralıklı görüntüleme özelliğine sahip bir HD web kamerası da bulunuyor. Dahili bir parmak izi tarayıcısı avuç dayanağının sağ üst köşesinde yer alıyor ve gelişmiş güvenlik için Windows Hello ile bağlantılı olarak çalışıyor.a