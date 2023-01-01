Tatilcilerin en iyi yardımcılarından biri Samsung Galaxy S6 ve S6 edge

Samsung, Galaxy S6 ve S6 edge ile kullanıcılara daha eğlenceli ve konforlu bir tatil vaat ediyor.

Galaxy S6 ve S6 edge; yaz tatili süresince rehberlik ettiği kullanıcılarına pek çok kolaylık sunan cazip özellikleriyle yazın keyfini ikiye katlıyor. Gelişmiş HDR kamera, otomatik nesne takip özelliği ve “Geniş Açılı Selfie” modu ile en kaliteli görüntüler, tatilcilerin kurtarıcısı uzun ömürlü şarj, ultra güç tasarrufu modu, metal gövde, şık ve sağlam cam yüzey, telefona bakmadan kimin aradığını görme, Find My Mobile (Telefonumu Bul) özellikleri… “Find My Mobile” websitesi üzerinden akıllı telefonunuzu çaldırabilir, kilitleyebilir ya da içeriğini silebilirsiniz.