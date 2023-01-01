Teknoloji tutkunlarına ASUS’tan hediye alternatifleri

ASUS’un Zen felsefesinden ilham alarak tasarladığı ZenFone 4, Zenfone 4 Max 5.5” akıllı telefonlar ve ZenBook UX390 dizüstü bilgisayar, en güzel hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

ASUS’un işlevsellik, tasarım ve teknolojiyi birleştiren ürünleri teknoloji tutkunu sevdiklerinize eşsiz bir teknoloji deneyimi yaşatacak. ZenFone 4, çift kamera sistemiyle fotoğraf çekilirken iki kameradan alınan görüntüyü birleştiriyor, tek kameraya göre çok daha kaliteli bir fotoğraf elde ediliyor. ZenFone 4 Max 5.5”, Android™ 7.0 (Nougat) işletim sisteminin yanı sıra yüksek kapasiteli 5000mAh pil gücü, ZenBook UX390 ise yalnızca 910 gr ağırlığı ve 11.9 mm inceliğiyle öne çıkıyor.