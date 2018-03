TTNET’ten Casper Via T27 Tablet

Türk Telekom Grubu şirketi TTNET, başlattığı yeni kampanyasıyla müşterilerini en cazip koşullarla tablet sahibi yapıyor.

TTNET; Casper Via T27 tableti, mevcut veya koşulları sağlayan yeni TTNET müşterilerine 24 ay boyunca taksitlerle sunuyor. Kampanya katılımcıları, sınırsız TTNET WiFi ve Tivibu Go Maxi paketini de 24 ay boyunca ücretsiz kullanma şansına sahip oluyor. Metal kasaya sahip Casper Via T27 tabletin taksitleri, TTNET faturasıyla birlikte ödenebiliyor. Casper Via T27 tablet; Intel Atom Z3735 işlemcisi, 1.33 GHz işlemci hızı, Android Kitkat 4.4.2 işletim sistemi; 1 GB DDR3 ram, 16 GB depolama, 0.3 MP ön kamera, 2 MP arka kamera, 7" IPS (1024x600) LCD ekranı, 5 parmak Multi Touch dokunmatik ekran ile kullanıcısına modern bir tablet kullanmanın keyfini yaşatıyor.