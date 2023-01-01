Türk Telekom Akıllı Telefon TT175

Türk Telekom’dan kullanıcısını parmak izinden tanıyacak akıllı telefon: TT175

Türk Telekom Grubu, kendi markasını taşıyan ilk akıllı telefonu TT175’i düzenlediği etkinlikle tanıttı. TT175’in tanıtıldığı gecenin evsahipliğini, Türk Telekom Grubu Bireysel İş Birimi CEO’su Erkan Akdemir ve Türk Telekom Grubu Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dehşan Ertürk üstlendi. Akdemir, “TT175, 175 yıllık deneyim, müşteri odaklı yaklaşım ve akıllı cihaz konusunda elde ettiğimiz bilgi birikiminin en son örneği” dedi. Ertürk, TT175’in operatör markalı cihazlarda bir ilk olan parmak izi özelliği, yazılımı ve donanımıyla sınıfındaki en gelişmiş akıllı cihaz olduğunu söyledi. Türk Telekom Grubu Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül cihazın özelliklerini anlattı.