Türk Telekom Grubu yeni nesil çözümleriyle hayatı kolaylaştırıyor

Türk Telekom Grubu Entegre Bağlantı Yönetimi Direktörü Baran Yurdagül, 4. Uluslararası Ulaşım ve Araç Park Alanları Yönetimi Sempozyumu’nda, 1991’de, bir kahve makinesiyle başlayan “Nesnelerin İnterneti” yolculuğunun dünyayı nasıl değiştirdiğini anlattı.

Bu kapsamda Türk Telekom Grubu olarak geliştirdikleri uygulamalar; Live Smart, Akıllı KenTT ve Avea Arabam hakkında bilgi verdi. “2014’te saniyede 99 nesne internete bağlanırken, 2020’de 255 nesne internete bağlanacak” diyen Yurdagül, Türk Telekom Grubu’nun sunduğu ürün ve hizmetlerle “Nesnelerin İnterneti” odaklı geleceğe hazır olduklarını ve bu kavramı güçlü bir şekilde sahiplendiklerini belirtti. Yurdagül, Türk Telekom Grubu olarak sundukları akıllı ev çözümü; ‘Live Smart’ ile kullanıcıların tablet, bilgisayar ve akıllı telefonlarla istedikleri zaman kendilerine özel hesaplarıyla yönetim portaline girebildiğini, ihiyaçlarına özel senaryolar oluşturup, ev ve işyerlerindeki tüm elektronik cihazları uzaktan yönetebildiklerini söyledi.