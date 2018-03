Türk Telekom’dan Casper Tablet

Türk Telekom, kesintisiz iletişim için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Türk Telekom işyeri müşterileri 24 ay taksit seçeneği ve uygun ödemelerle Casper Via 27, Casper Via T10 ve Casper N210 tablet sahibi olabiliyor.

Uygun koşullarda tablet sahibi olan işyeri müşterileri dijital teknolojinin sunduğu imkanlardan rahatça faydalanırken her zaman, her yerden, kolayca çalışma imkanı buluyor. Türk Telekom’un‘İş Avantaj Her Yöne’, ‘İş Avantaj BİZ’, ‘Profesyonellere Özel ve Esnafa Özel’ tarifelerini kullanan işyeri müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor.