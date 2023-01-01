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Türk Telekom’dan Samsung Galaxy Note8’de indirim

Son teknoloji ürünü akıllı telefonları “Fırsat Bu Fırsat” mottosuyla müşterilerine sunmaya devam eden Türk Telekom, hayata geçirdiği yeni kampanyasında eski telefonunu getiren müşterilerine tüm yeni cihazları indirimli fiyatlarla satışa sunuyor.

Türk Telekom, Samsung’un en yeni telefonu Galaxy Note8’e hazırladığı özel teklifle eski cihazlarını getiren müşterilerine 3300 TL’ye varan indirimlerle Note8 sahibi olma seçeneği sunuyor. Yeni Note serisinin en çok fark yaratan özelliği ise “S Pen” adı verilen kalemi.

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