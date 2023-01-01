Turkcell SUPERBOX’la ev internetini yeniden tanımlıyor

Dünyanın en güçlü 4.5G altyapılarından birisini Türkiye’de kurarak hızlı mobil interneti kullanıma sunan Turkcell, fiber erişim bölgesinde olmayan evlere hızlı internet götürmek için yepyeni bir teknolojiyi müşterileriyle buluşturuyor.

Turkcell’in yenilikçi cihazı SUPERBOX sayesinde 4.5G baz istasyonu üzerinden tüm evler Turkcell’in hızlı mobil internetinin özgürlüğünü yaşayacak. SUPERBOX için öncelikle Turkcell Platinum müşterileri, Platinum uygulaması üzerinden ön başvuruda bulunabilecek. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, SUPERBOX’la Türkiye’de 4.5G teknolojisini kullanarak evlere internet hizmeti sunan ilk operatör olduklarını söyledi. Turkcell SUPERBOX sahibi olacak ilk 500 Platinum müşterisine tablet de hediye edecek.