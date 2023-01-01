Turkcell Superonline’dan ADSL müşterilerine özel tablet kampanyası

Turkcell Superonline, müşteri deneyiminde fark yarattığı ADSL müşterilerine faturaya ek ayda 9.90 TL’ye Vestel V Tab 7 LITE II markalı tableti sunduğu yeni kampanyasını başlattı.

Android™ 4.4 işletim sistemi ve Allwinner A23, Dual Core 1.5 Ghz işlemciye sahip V Tab 7 LITE II, hafif ve ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor. Mikro USB ve mikro SD kart girişleri ile kolay veri paylaşımına imkan sağlayan cihazın 2 MP’lik arka kamerası bulunuyor.