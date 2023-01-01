Turkcell T Serisi’nin en yeni ve en akıllı üyeleri; T80 ve T VR

Turkcell, T serisi yeni akıllı telefonuyla fotoğraf çekimine farklı bir bakış açısı getiriyor. Yüksek teknoloji ve metal tasarıma sahip yeni T80 çift kamerası ile derinlik efekti veren etkileyici fotoğraf çekim özelliği sağlarken 13 MP ön kamerası ile de flaşlı özçekim sunuyor.

T80’in 3 boyutlu (3D) fotoğraf çekme özelliği sunan çift arka kamerası ile görüntüler daha canlı hale geliyor. Türkiye’nin operatör markalı ilk sanal gerçeklik gözlüğü T VR ise kullanıcıya T80 ile çektiği 3 boyutlu fotoğrafların içindeymiş hissi yaşatıyor. Altın sarısı (gold) ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle T80, 7.7 milimetrelik inceliğe sahip. Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Turkcell T80 ile eşsiz bir dijital deneyim sunuyoruz” dedi.