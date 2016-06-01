Turkcell’den yeni nesil Apple TV kampanyası

Turkcell, fiber internet müşterilerine özel hazırladığı kampanya ile yeni nesil Apple TV’ye faturaya ek 24 ay taksitle sahip olma imkanı sunuyor.

Turkcell TV+ uygulamasından izlenen içerikler, fiber internet kotasından da düşmüyor. Tüm Turkcell TV+ müşterilerinin kullanımına açık olan uygulama, kanal önizleme (Picture in Picture) ve hızlı kanal geçiş (Fast Channel Changing) özellikleriyle dikkat çekiyor. Apple TV’nin 32 GB ve 64 GB’lık modelleri, fiber internet faturasına ek uygun fiyatlarla başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. Kampanya, 1 Haziran 2016’ya kadar geçerli. Müşteriler isterse Apple TV’ye Turkcell TV+ uygulamasını indirerek, canlı yayınlara ulaşabiliyor.