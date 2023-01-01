Turkcell’in gelmiş geçmiş en akıllı telefonu T60

Turkcell, satış rekorları kıran T serisi akıllı telefonlarına bir yenisini ekledi.

Teknik açıdan T serisinin en gelişmiş üyesi olan Turkcell T60, 16 GB dahili ve dileyenler için SD kart ile artırılabilir hafıza sunuyor. 8 çekirdekli işlemciye sahip olan cihaz, akıllı sensörleriyle geliyor. T-Sensör uygulaması üzerinden sıcaklık, nem ve basınç, T-Fit uygulaması üzerinden ise atılan adımları ölçebiliyor. Turkcell T60, 13 MP arka, 5 MP ön kamerası ile kaliteli ve canlı görüntü sunuyor, sesli komut ve el işaretleriyle fotoğraf çekebiliyor. T60, lazer klavye, akıllı kılıf ve sanal gerçeklik gözlüğü gibi aksesuarlar ile teknolojik standartları yukarı taşıyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell T60’ın Haziran ayının ikinci yarısında raflarda olacağını açıkladı. T serisinin yeni yıldızı Turkcell T60, sadece ön sipariş verenler teknoloji tutkunları için 799 TL’lik özel fiyat ile satışa sunulacak.