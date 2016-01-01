Türkiye TV pazarında Samsung iddialı

Samsung Electronics, 2016’da en iyi teknolojileriyle UHD TV pazarında Türkiye’de yüzde 40’lık payı ile lider olduğunu duyurdu.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, 2016’da kavisli TV ve UHD TV alanında benzer ivmenin Quantum Dot SUHD TV serisi ile devam edeceğini söyledi. Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Gürsoy, tüm TV piyasasını değiştiren kavisli tasarımıyla Türkiye’deki sektöre de açık ara liderlik eden Samsung’un son bir yılda 120 bin kavisli TV satışı gerçekleştirmesiyle 100 binden fazla Türk ailesiyle en son TV teknolojisini tanıştırdığını kaydetti.