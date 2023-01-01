Vestel Venus ailesinin yeni üyesi V3 5580

Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Vestel Venus ailesinin yeni üyesi V3 5580, inceltilmiş çerçevesine sığan büyük ekranı ve avantajlı fiyatıyla tüketicisiyle buluşuyor.

Ergonomik tasarımıyla dikkat çeken Venus V3 5580, 5.5” full HD ekran deneyimini 5” ekranlı telefon boyutunda sağlamasıyla öne çıkıyor. 4.5 G şebeke uyumlu Venus V3 5580, 3 GB RAM kapasitesi, 8 çekirdekli işlemcisi ve 3000 mAh çıkarılabilir bataryası ile dikkatleri çekiyor. FM Radyo özelliği ve kızılötesi teknolojisi sayesinde sunduğu uzaktan kumanda özelliğiyle Venus V3 5580, sahip olduğu ön ve arka kamerasıyla kullanıcısına her an kaliteli fotoğraf çekme imkanı sunuyor. 16 MP olan arka kamerasında 3 adet LED flaş bulunurken, bu kamera otomatik odaklama, yüz algılama, HDR ve panorama gibi özelliklere de sahip.