Vestel’den sevgililere özel kampanya

Venus V3 5570 ve Venus V3 5040 alan herkese Desibel Bluetooth kulaklık hediye.

Vestel, Sevgililer Günü’ne özel başlattığı kampanyayla Şubat ayı sonuna kadar Vestel bayilerinden Venus V3 5570 ve Venus V3 5040 alan herkese Desibel Bluetooth kulaklık hediye ediyor. Hiçbir anı kaçırmayan, hayatı eğlenceli bir deneyime çeviren Venus V3 ile selfie çekmek için göz kırpmak, gülümsemek ya da el sallamak yeterli. Hızlı şarj özelliğiyle diğer telefonlara göre yüzde 75 daha kısa sürede şarj edilebilen V3 serisi, restoranda, kafede, alışveriş merkezlerinde şarj cihazı ile bekleme derdine de son veriyor. Desibel bluetooth kulaklıklar cıvıl cıvıl renkleri, katlanabilir ergonomik formu, USB’den şarj edilebilir olması ve 10 saate kadar kablosuz müzik dinleme imkanı sunması ile müzikseverlerin gönlüne taht kuruyor. Dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmesine de imkan veren Desibel’ler Venus V3’lerin en renkli arkadaşı olacak.