Vodafone Cep Cüzdan, kullanıcısını artık gözünden tanıyor

Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone, mobil ödeme uygulaması Vodafone Cep Cüzdan’ı yeni özelliklerle geliştirmeyi sürdürüyor

Uygulamaya eklenen “Gözle Doğrulama” (Eye Verify) özelliği sayesinde şifre kullanmadan sadece göz teması kurularak uygulamaya giriş yapılabiliyor. Diğer yandan, Türkiye Finans Katılım Bankası ile yapılan işbirliği sonucunda 100’den fazla kurumun faturası sadece abone numarası kullanılarak uygulama üzerinden ödenebiliyor. Yeni özelliklerle birlikte Cep Cüzdan kullanıcılarının ödeme deneyimini daha güvenli ve kolay hale getiren Vodafone, aynı zamanda Türkiye’de “Gözle Doğrulama” teknolojisini sunan ilk operatör oldu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, mobil ödeme deneyimini daha güvenli ve kolay hale getirdiklerini söyledi. Türkiye Finans Katılım Bankası Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Alşar ise işbirliği sayesinde kurumların tahsilat etkinliğinin yükselmesine aracı olacaklarını kaydetti.