Vodafone’da eskisini getirene en yeni akıllı telefonlar

Dünya çapında en son teknolojileri aboneleri için ulaşılabilir kılmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, merakla beklenen Samsung Galaxy S6, S6 Edge, HTC One M9 ve LG G Flex 2’yi Akıllı Telefon Değişim Kampanyası portföyüne ekleyerek Çok Satanlar Masası’nda satışa sunuyor.

Eski akıllı telefonlarını Vodafone Cep Merkezlerine getirenler, son teknoloji akıllı telefonlara indirim ve 24 ay taksit seçeneğiyle sahip olabiliyor. Sony Experia Z3 veya iPhone 6’nın da yeraldığı kampanya, Vodafone’luların yanısıra numarasını Vodafone'a taşıyacak aboneleri da kapsıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, “Yeni akıllı telefon değişim programımızla da eski telefonlarını yenisiyle değiştirmek isteyen abonelerimize çok avantajlı bir fırsat sunuyoruz” dedi.