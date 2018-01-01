Yeni Dell XPS Serisi sınırları zorluyor

Dell, her yıl düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES), kullanıcıların birbirinden farklı oyun oynama ve çalışma şekillerine hitap edecek bir dizi şık ve yeni ürünle tüketicilerin karşısına çıktı.

Yeni nesil InfinityEdge 4K Ultra HD ekranla sunulan XPS 13, daha küçük, daha ince ve daha hafif olmasıyla şimdi her açıdan daha mükemmel deneyim sunuyor. Sınıfının en güçlü ve en küçük bilgisayarı yeni XPS 15 2’si 1 arada, 8. Nesil Intel Core işlemciler ve Radeon Vega M ekran kartıyla üst düzeyde performans vadediyor. CES 2018 İnovasyon Ödülü, XPS 13’e verildi. Dell, inovasyonu her düzeyde kucaklayan mühendislik harikası dünyanın en güçlü 15 inç ekranlı ilk XPS 15 2’si 1 arada bilgisayarı da tüketicilerle buluşturdu.