Yeni Iphone 8 ve IPhone 8 Plus, Setur Duty Free’de

Türkiye’nin en yaygın gümrüksüz satış mağazaları zinciri olan Setur Duty Free, Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu salonunda yer alan elektronik ürünler mağazası SeturTech ve Kapıkule sınır kapısı mağazalarında, yeni Iphone 8 ve IPhone 8 Plus satışlarına başladı.

Türkiye Duty Free mağazalarında Apple marka ürünlerini satan ilk ve tek kurum olan Setur Duty Free’nin mağazalarında, farklı renk ve model çeşitleriyle satışa sunulan ürünler, KDV avantajıyla tüketicilerle buluşuyor. Mağazalarda ayrıca IPad, Macbook, Airpod ve Beats ürünleri ve orjinal aksesuar çeşitleri de tüketicilere sunuluyor. Koç Holding şirketlerinden biri olan Setur, tüm yurda yayılan havalimanları, kara sınır kapıları ve deniz limanlarında 19 bölgede, 44 Duty Free mağazasıyla gümrüksüz satış mağazaları işletmeciliği yapıyor.