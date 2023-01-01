Yeni Samsung Gear VR Türkiye’de satışa çıkıyor

Samsung Electronics, Oculus tarafından desteklenen kontrol cihazına sahip sanal gerçeklik gözlüğü yeni Gear VR’ı Türkiye’de satışa çıkaracağını duyurdu.

Yeni Gear VR ile gelen kontrol cihazı, ergonomik ve yuvarlak hatlı tasarımı sayesinde tek elle rahat bir kullanım sağlıyor. Yeni Gear VR; kapsamlı bir izleme deneyimi için 101 derece FOV’a (Görüş Alanı) sahip 42mm’lik lensler ve hareketli görüntüye bağlı olarak ortaya çıkabilen baş ağrısını en aza indirmek için geliştirilmiş teknolojisiyle geliyor. Kontrol cihazına sahip yeni Samsung Gear VR, dahili dönüştürücüsüyle hem mikro USB hem de USB Type-C destekliyor.