Yeni Türk Telekom müşterilerine Sony Xperia XZ Premium’da indirim fırsatı

Sony Mobile’ın süper yavaş çekim özelliğini sunan Motion Eye™ kameraya sahip Xperia XZ Premium, Türk Telekom’a yeni gelen müşteriler için çok özel fırsatlarla sunuluyor.

Sony Mobile ve Türk Telekom işbirliğiyle düzenlenen avantajlı cihaz kampanyası kapsamında Türk Telekom mobile yeni gelen müşteriler, Xperia XZ Premium’a 648 TL indirimle sahip olabiliyor. Sony Mobile Pazarlama Direktörü Hakan Alpay, “İnsan gözünün göremediği hareketleri dahi yakalayabilen gelişmiş kamerası, 4K HDR ekranı, şık tasarımı ile çığır açan yeni amiral gemimiz Xperia XZ Premium’u Türk Telekom’un yeni aboneleri için başlattığı kampanya kapsamında kullanıcılarla buluşturduğumuz için çok mutluyuz” dedi.