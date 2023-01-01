Yeni yıl hediyeniz HP’den

HP yazıcıların yeni serisi, yeni yılda sevdiklerine güzel bir hediye vermek isteyenler için farklı bir alternatif.

HP’ye özgü kalitede baskı seçenekleriyle tanınan HP DeskjetInk Advantage yazıcıların yeni serisi, yeni yılda sevdiklerine güzel bir hediye vermek isteyenler için farklı bir alternatif. HP’nin bugüne kadarki en ince ve en hafifi ENVY’si dizüstü bilgisayar, 1.27 kg ağırlık ve 10 saate kadar pil ömrüne sahip Envy 13, yüzde 50 daha az maliyetle kablosuz baskı, tarama ve kopyalama imkanı sunan ev veya küçük ofislerde kullanım için tasarlanmış HP DeskjetInk Advantage yazıcılar...