Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

Konu:

tarafından, tarım sektörü için tohum üreten bir

Macar firmasının işbirliği yapabileceği Türk firmaları aradığı bildirilmiştir. 1943 yılında Macaristan’da

kurulan şirketin, 1993 yılında yaptığı yeni yatırımlar ile ulusal boyut kazandığı ve üretiminin yüzde 50’sinden

fazlasını ihraç ettiği belirtilmiştir. Firmanın özellikle kırmızıbiber, salatalık, karpuz, bezelye, kabak, tatlı

mısır, soğan gibi tohumların üretimi ve paketlenmesi konusunda uzmanlaşmış olduğu, üretiminde son

teknoloji Hollanda menşeli makineleri kullandığı ve ISO 9001;2008 standardına sahip olduğu belirtilmiştir.



Firma ve ürünleri ile ilgilenen ve bağlantı kurmak

isteyen kuruluşların, 'tohum' referansıyla ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi’ne başvurmaları

gerekmektedir.

Ülke: Macaristan



ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi