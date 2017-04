Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

MAKİNELER, EKİPMANLAR: Konu: Almanya’da yerleşik olup, Türk Patent

Enstitüsü’ne makine sektörüne yönelik üç adet patent başvurusu bulunan EMPULA mühendislik firmasının Türkiye’de makine sektöründe üretici konumunda olan (Türkiye ve Almanya’yı kapsayacak şekilde) bir iş ortağı aradığı bildirilmiştir. Mühendislik ürünlerinin Almanya’da online pazarlanması konusunda iyi tecrübesi olduğu belirtilen EMPULA’nın, ürünleri Türkiye’de ürettirip Almanya başta olmak üzere Avrupa’da satmayı düşündüğü belirtilmiştir.

Ülke: Almanya Firma: EMPULA

Tel: +49.2204.300 112

e-mail: oemer.topal@gmx.de web: www.empula.de

Konu: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, ENVEQ adlı Tunus firmasının, motorlu pompalar, endüstriyel musluk ve vanalar, atık su arıtma ekipmanları alanında işbirliği/ortaklık yapmak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Tunus Firma: ENVEQ

Tel: +216.70.856 010 / 95 69 Faks: +216.70.856 010

e-mail: n.machta@enveq.com.tn



Konu: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, MMSM adlı Tunus firmasının ocak (GTİP No: 732111), elektrikli ve ankastre fırın (GTİP No: 851660) ve davlumbaz (GTİP No: 841460) ithal etmek istediği bildirilmiştir.

Ülke: Tunus Firma: MMSM

Tel: +216.71.725 515 e-mail: mmsm@gnet.tn

Konu: Künefe yapımında kullanılan makineler ve donanımlar ithal etmek istediği bildirilmiştir.

Ülke: Tunus Firma: Societe des Patisseries Madame Zarrouk Yetkili: Mohamed Zarrouk

Tel: +216.71.759 552 Faks: +216.71.759 949

e-mail: mohamedzarrouk53@yahoo.fr



TEKSTİL:

Konu: Makedonya Ekonomi Odası tarafından, Makedonya Ticaret Odası’nın üyesi olan Makedon bir şirketin turizm sektörü için havlu, yatak takımı ve üzerinde turistik objeler bulunan örtüler vb. otel tekstili ürünleri üreten Türk firmalarıyla temas kurmak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Makedonya Cumhuriyeti Firma: ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

Tel: +389.2.3244 014 Faks: +389.2.3244 088

e-mail: Vasko@mchamber.mk

Konu: işbirliği/ortaklık yapmak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Tunus Firma:

Tel: +216.31.596 070 e-mail: mtl.confection@gmail.com



KAUÇUK, PLASTİK ÜRÜNLER:

Konu: Hindistan'daki en büyük atık lastik geri dönüşümcüsü olup, yüksek çekme ve ‘reach’ uyumluluğu olan kamyon / otobüs radyal lastiklerinden tam lastik geri kazanım lastiği üreticisi ve ayrıca en büyük kauçuk kırıntısı üreticisi olduğu belirtilen üreticileri / kauçuk konveyör üreticileri / kauçuk kalıp ürünleri üreticileri ile bağlantı kurmak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Hindistan Firma:

Tel: +91.98.10806117

e-mail: subodh.sharma@tinna.in

Konu: Kurulduğu 2008 yılından bu yana renkli metal ve metal hurda toplama, ayrıştırma işiyle faaliyette olan ve 2016 yılında plastik atıkların geri dönüşümü için PET şişe toplama, balyalama, kırma, PET kütük toplama ve kırma, preform toplama, HDPE toplama ve kırma işine de başlayan firmanın; PET çapak, PET kütük çapak ve HDPE çapak satışı için Türkiye’deki elyaf üreticileri ve boya kimya sanayicileri ile bağlantı kurmak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Sırbistan Firma: STEEL IMPEX doo. Yetkili: Abdullah Erçakallı

e-mail: petline@steelimpex.rs

web: www.steelimpexdoo.com



GIDA:

Konu: Şirketin, darı, buğday, makarnalık buğday, arpa, kolza tohumları, mercimek, bezelye, ayçiçeği tohumu, buğday, nohut, kişniş tohumları, keten tohumları, yulaf, çavdar, hardal tohumları vb. ürünlerini ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir. Şirketin tüm Avrupa’nın organik kabuksuz akdarı ürünlerinin yüzde 50'sini tedarik ettiği, Organic Standard Ltd. tarafından UABIO-108 organik olarak sertifikalandırıldığı ve bu yıl ayrıca kabuklu darı ile organik kepekli darı unundan organik un üretimine de başladığı belirtilmiştir.

Ülke: Ukrayna Firma: Agrofirm Pole Ltd. Yetkili: Paul Sivtsov

e-mail: pauls@agropole.com.ua web: www.agropole.com.ua

Konu: Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, kabuklu/kabuksuz, canlı, dondurulmuş kara salyangozu ve salyangoz mukozasından üretilmiş enzimleri [HCDCS (Harmonized commodity description and coding system) Kodu: Clams in turtle shell or not, live, fresh, chilled, frozen – 0307910000, Snails - 030760, Enzymes, other enzymes (mucus of snail) - 3507909000] ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir. Ülkemizde yenilmemekle beraber ithal edip sonra yurtdışına ihraç etmek isteyen bazı müteşebbislerin bulunabileceği düşüncesiyle ve salyangoz enzimlerini kozmetik sanayinde hammadde olarak kullanabilecek üreticiler için bu teklifin duyurulmasında yarar görülmüştür.

Ülke: Ukrayna Firma: Ukrzelenbud Ltd