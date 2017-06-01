Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

Konu: Tek tonlu ve iki tonlu tafta kumaşları imalatçısı ve ihracatçısı olduğu ifade edilen firma, zamanında teslim güvencesi ve rekabetçi fiyatlarla ürünlerini ihraç etmek istiyor. Ülke: Hindistan
Firma: ANGAN TEXTILE PVT. LTD.
Tel: +91.846.99999 54
e-posta: sales@angantextile.com
web: www.angantextile.com
AHŞAP, AHPAŞ ÜRÜNLERİ:
Konu: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Les Scieries du Sud firmasının ülkemizden MDF levha almak istediği bildirilmiştir.
Ülke: Tunus
Firma: Les Scieries du Sud
Tel: +216.74.454 473 / 454 1
Faks: +216.74.454 474
e-posta: scieriedusud@gnet.tn
KAĞITTAN MAMUL ÜRÜNLER:
Konu: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından SOMEDIP firmasının ülkemizden ‘Termal Rulo Kağıt’ (Yazar Kasa Rulosu (GTİP No: 4802.55; 4802.56)] almak istediği bildirilmiştir.
Ülke: Tunus
Firma: SOMEDIP
Tel: +216.22.066 050
Faks: +216.71.470 701
e-posta: somedip.paper@gmail.com
Konu: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Industrie Riadh des Clous et Fils d’Attache-IRCA firmasının ülkemizden kraft ambalaj kağıdı almak istediği bildirilmiştir.
Ülke: Tunus
Firma: Industrie Riadh des Clous et Fils d’Attache-IRCA
Tel: +216.73.568 206
Faks: +216.73.568 206
e-posta: contact@irca.tn
KİMYASAL ÜRÜNLER:
Konu: Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari ve Ekonomik İlişkiler Ofisi tarafından, doğal kozmetik ürünleri üreticisi olan Phytocode firmasının güvenilir bir iş ortağı aradığı bildirilmiştir.
Ülke: Bulgaristan
Firma: PHYTOCODE
Yetkili: Denitza Radkova
e-posta: info@phytocode.net
web: www.phytocode.net
KAUÇUK, PLASTİK VE PELİKULFİLM ÜRÜNLER:
Konu: PET kütük toplama ve kırma, preform toplama, HDPE toplama ve kırma işine başlayan firma; PET çapak, PET kütük çapak ve HDPE çapak satışı için Türkiye’deki elyaf üreticileri ve boya kimya sanayicileri ile bağlantı kurmak istiyor.
Ülke: Sırbistan
Firma: STEEL IMPEX doo.
Yetkili: Abdullah Erçakallı
e-posta: petline@steelimpex.rs
web: www.steelimpexdoo.com
TARIM ÜRÜNLERİ:
Konu: Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari ve Ekonomik İlişkiler Ofisi, tüm çiftlik hayvanları için granül yem ve buğday, darı, ayçiçeği, soya, buğday kepeği ve arpa tedarikçisi ürünlerinin Türkiye’de tanıtım, temsilciliğini yapabilecek firmalar arıyor.
Ülke: Bulgaristan
Firma: FARGO GROUP EXPORT JSC
e-posta: chavdarova@fargogroup-export.com
web: http://fargogroup-export.com
Konu: Firma Türkiye’ye organik gübre satmak istiyor. Hojjat Mohammadpour ile Türkçe iletişim kurulabilir.
Ülke: İran
Firma: Kartal Ticaret
Yetkili: Hojjat Mohammadpour
e-posta: kartal.t.m90@gmail.com
Konu: Firma, Kazakistan’dan bitkisel yağ, karabuğday vb. ithal etmek isteyebilecek şirketlere tedarikçi olabiliyor.Tedarikin doğrudan üreticiden sağlanacağı, teslimatın 40 tondan başladığı, bitkisel yağ fiyatının litre başına KDV dahil 1 USD, karabuğdayın kg başına KDV dahil 0.61 USD olacağı belirtilmiştir.
Ülke: Kazakistan
Firma: Quantum i7 LLC
Yetkili: Pavel Kim / Director
e-posta: pavelkim@yahoo.com
Konu: Firma ülkemizden merinos yünü (GTİP No: 5107.10) almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: Etablissement Lamari
Yetkili: Ali Lamarı
Tel: +216.58.216 915;
e-posta: bilel_lamari@hotmail.fr
Konu: Firma buğday, ayçiçeği, süpürge darısı, arpa, soya fasulyesi, çavdar, kolza, bezelye, yulaf, keten, hardal, mısır, akdarı, karabuğday, yağ çeşitleri, un, vb. satmak istiyor.
Ülke: Ukrayna
Firma: Maritime Inter Service LTD
Yetkili: Diana Mysenko
Tel: +380.67.464 33 43
e-posta: mysenko.d@miservice.com.ua
web: http://miservice.com.ua/en
GIDA MADDELERİ VE İÇECEKLER:
Konu: Firma, Kırgızistan’dan kuruyemiş ihracatına başladıklarını ve ürünlerini ülkemize de ihraç etmek istediklerini bildirmiştir. Ulukman Bapaev, ürün çeşitlerinin ceviz (kırık ve kelebek), badem, fıstık, yer fıstığı, kurutulmuş erik, kurutulmuş kayısı, kurutulmuş üzüm (siyah, kahverengi, sarı) olduğunu 5’er kg’lık 2 adet vakumlu torbadan oluşan kolilerle ihraç edildiğini bildirmiştir.
Ülke: Kırgızistan
Firma: Chayan LLC
e-posta: ulukman@gmail.com
Konu: Necdet Ergün; çözüm ortaklarından birisinden ayçiçeği yağı ve mısır yağı talebi aldığını ve tedarik edebilecek firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildirmiştir. Aylık 10 bin ton ayçiçeği yağı ve 5 bin ton mısır yağı alımı yapılacağını, ödeme şeklinin L/C olacağını, ayçiçeği yağı için 750 USD ve mısır yağı için 780 USD fiyatlı teklifler beklediğini belirtmiştir.
Ülke: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Firma: Necdet Ergün
e-posta: necdet1969@gmail.com
Konu: Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği tarafından; maden suyu ve meyve suyu gibi alkolsüz içecekler üreticisi olan Şirket’in ürünlerini Türkiye piyasasına da sunmak istediği ve Türkiye Cumhuriyeti'nde ortak aradığı bildirilmiştir. Şirket’in fabrika ve su kuyularının Rusya’nın en eski ve en ünlü sağlık merkezlerinden biri olan Kafkas Mineralnye Vody Bölgesi’nin özel korunan çevre dostu tatil beldesinde bulunduğu, üretilen tüm ürünlerin gerekli belgelere, izinlere ve ödüllere sahip olduğu belirtilmiştir.
Ülke: Rusya
Firma: JOINT WATER COMPANY LLC
Yetkili: Mikhail Rakhim
Tel: +7.8793.39-96-42 / 39-4
Faks: +7.8793.97-62-81
e-posta: export7@ovkwaters.ru
web: www.ovkwaters.ru
Konu: Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından AGRARIAN FUND adlı devlet kuruluşunun ülkemize buğday unu, karabuğday ve yulaf gevreği satmak istediği bildirilmiştir.
Ülke: Ukrayna
Firma: Agrarian Fund
Tel: +380.44.277 27 00
Faks: +380.44.277 27 07
e-posta: info@agrofond.gov.ua
web: http://agrofond.gov.ua/
ANA METALLER VE İLGİLİ ÜRÜNLER:
Konu: Firma ülkemizden demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (GTİP No: 72.08;72.09;72.11;72.16;72.16) almak istiyor.
Ülke: Tunus
Firma: Continuus-Properzi Tunisia
Yetkili: Riadh Saıdanı
Tel: +216.72.417 223
Faks: +216.72.417 316
e-mail: riadh.saidani@cpt-tn.com
web:
Konu: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Global Trading Company şirketinin ülkemizden alüminyum folyo (GTİP No: 7607.11; 7607.19) almak istediği bildirilmiştir.
Ülke: Tunus
Firma: Global Trading Company
Yetkili: Abderazek Hsaırı
Tel: +216.74.400 517
Faks: +216.74.400 532
e-mail: infogtc8@gmail.com
Konu: IRCA firmasının ülkemizden demir/çelik tel (SAE 1006/1008) almak istediği bildirilmiştir.
Ülke: Tunus
Firma: Industrie Riadh des Clous et Fils d’Attache – IRCA
Yetkili: Riadh Alıane
Tel: +216.73.568 206
Faks: +216.73.568 206
e-mail: contact@irca.tn
MAKİNE:
Konu: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından, Ste de Pesage Machine du Sud adlı Tunus firmasının, endüstriyel tartım sistemleri, beton blok makineleri ve beton santralleri alanlarında işbirliği yapmak istediğini bildirilmiştir.
Ülke: Tunus
Firma: Ste de Pesage Machine du Sud – SPMS
Yetkili: Mimoun Ben Atıtallah
Tel: +216.74.236 670
Faks: +216.74.215 448
e-mail: contact@pesagemoderne.com
Konu: T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Marwa Douzi firmasının ülkemizden domates yıkama makinesi almak istediği bildirilmiştir.
Ülke: Tunus
Firma: Marwa Douzi
Yetkili: Marwa Douzi
Tel: +216.27.310 581
e-mail: marwa.douzi@yahoo.com
KÖMÜR ESASLI ÜRÜNLER:
Konu: 6 ve 8 mm çaplarında sarıçam pelleti (topak) üreten REALWOOD LLC şirketler grubunun ürünlerini ülkemize de ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Teslimin briket formunda ve 15, 500 ve 1000 kg’lık torbalarla yapılacağı belirtilmiştir.
Ülke: Rusya
Firma: REALWOOD LLC Group of Companies
Yetkili: Sergey Rodionov
Tel: +7.495.585-55-33
e-mail: topas-5@mail.ru
MUHTELİF:
Konu: Fazylbek Mustanov, kuyumculuk/ mücevherat konusunda deneyimli bir Türk iş ortağı arıyor.
Ülke: Kazakistan
Firma: ASTANA MINING EXPLORATION COMPANY
Yetkili: Fazylbek Mustanov / Yönetici
Tel: +7.7172.769 135
e-mail: fazylbek@gmail.com
Konu: Kasaplık hayvan kesimevi ve et işleme tesisi işleten bir Moğol firmasının, bu yıl kesimevi için hijyen ekipmanları almayı planladığı ve bu tür ekipmanları üreten Türk firmalarıyla bağlantı kurmak istediği bildirilmiştir.
Ülke: Moğolistan
Firma: Erdenet Makh Market
Yetkili: Anuudar.G / Project Manager
Tel: +976.77.111172
e-mail: anuudar.g@jcd.mn
HİZMETLER:
Konu: Kazakistan pazarında ve Orta Asya’da ithalat, ihracat, satış temsilciliği, temsilcilik arayan yabancı şirketlere hizmet.
Ülke: Kazakistan
Firma: Quantum i7 LLC
Yetkili: Pavel Kim
e-mail: pavelkim@yahoo.com