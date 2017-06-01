Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Teklifleri

TEKSTİL VE TEKSTİL MALZEMELERİ:





Konu:

Tek tonlu ve iki tonlu tafta kumaşları imalatçısı ve ihracatçısı olduğu ifade edilen firma, zamanında

teslim güvencesi ve rekabetçi fiyatlarla ürünlerini ihraç etmek istiyor. Ülke: Hindistan



Firma:

ANGAN TEXTILE PVT. LTD.



Tel:

+91.846.99999 54



e-posta:

sales@angantextile.com



web:

www.angantextile.com





AHŞAP, AHPAŞ ÜRÜNLERİ:



Konu:

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

tarafından Les Scieries du Sud firmasının ülkemizden MDF levha almak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Tunus



Firma:

Les Scieries du Sud



Tel:

+216.74.454 473 / 454 1

Faks: +216.74.454 474



e-posta:

scieriedusud@gnet.tn





KAĞITTAN MAMUL ÜRÜNLER:



Konu:

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

tarafından SOMEDIP firmasının ülkemizden ‘Termal

Rulo Kağıt’ (Yazar Kasa Rulosu (GTİP No: 4802.55; 4802.56)] almak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Tunus



Firma:

SOMEDIP



Tel:

+216.22.066 050

Faks: +216.71.470 701



e-posta:

somedip.paper@gmail.com





Konu:

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

tarafından Industrie Riadh des Clous et Fils

d’Attache-IRCA firmasının ülkemizden kraft ambalaj kağıdı almak istediği bildirilmiştir.

Ülke: Tunus



Firma:

Industrie Riadh des Clous et Fils d’Attache-IRCA



Tel:

+216.73.568 206

Faks: +216.73.568 206



e-posta:

contact@irca.tn





KİMYASAL ÜRÜNLER:



Konu:

Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari ve Ekonomik İlişkiler Ofisi tarafından, doğal kozmetik ürünleri üreticisi olan Phytocode firmasının güvenilir bir iş ortağı aradığı bildirilmiştir.



Ülke:

Bulgaristan

Firma: PHYTOCODE



Yetkili:

Denitza Radkova



e-posta:

info@phytocode.net



web:

www.phytocode.net





KAUÇUK, PLASTİK VE PELİKULFİLM ÜRÜNLER:



Konu:

PET kütük toplama ve kırma, preform toplama, HDPE toplama ve kırma işine başlayan firma; PET

çapak, PET kütük çapak ve HDPE çapak satışı için

Türkiye’deki elyaf üreticileri ve boya kimya sanayicileri ile bağlantı kurmak istiyor.



Ülke:

Sırbistan

Firma: STEEL IMPEX doo.



Yetkili:

Abdullah Erçakallı



e-posta:

petline@steelimpex.rs



web:

www.steelimpexdoo.com





TARIM ÜRÜNLERİ:



Konu:

Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari ve Ekonomik İlişkiler Ofisi, tüm çiftlik

hayvanları için granül yem ve buğday, darı, ayçiçeği,

soya, buğday kepeği ve arpa tedarikçisi ürünlerinin Türkiye’de tanıtım, temsilciliğini yapabilecek firmalar arıyor.

Ülke: Bulgaristan



Firma:

FARGO GROUP EXPORT JSC



e-posta:

chavdarova@fargogroup-export.com



web:

http://fargogroup-export.com





Konu:

Firma Türkiye’ye organik gübre satmak

istiyor. Hojjat Mohammadpour ile Türkçe iletişim

kurulabilir.

Ülke: İran

Firma: Kartal Ticaret



Yetkili:

Hojjat Mohammadpour



e-posta:

kartal.t.m90@gmail.com





Konu:

Firma, Kazakistan’dan bitkisel yağ, karabuğday vb. ithal etmek isteyebilecek şirketlere tedarikçi

olabiliyor.Tedarikin doğrudan üreticiden sağlanacağı, teslimatın 40 tondan başladığı, bitkisel yağ fiyatının

litre başına KDV dahil 1 USD, karabuğdayın kg başına KDV dahil 0.61 USD olacağı belirtilmiştir.



Ülke:

Kazakistan

Firma: Quantum i7 LLC



Yetkili:

Pavel Kim / Director



e-posta:

pavelkim@yahoo.com





Konu:

Firma ülkemizden merinos yünü (GTİP

No: 5107.10) almak istiyor.

Ülke: Tunus



Firma:

Etablissement Lamari



Yetkili:

Ali Lamarı



Tel:

+216.58.216 915;



e-posta:

bilel_lamari@hotmail.fr





Konu:

Firma buğday, ayçiçeği, süpürge darısı, arpa,

soya fasulyesi, çavdar, kolza, bezelye, yulaf, keten,

hardal, mısır, akdarı, karabuğday, yağ çeşitleri, un, vb. satmak istiyor.

Ülke: Ukrayna

Firma: Maritime Inter Service LTD

Yetkili: Diana Mysenko



Tel:

+380.67.464 33 43



e-posta:

mysenko.d@miservice.com.ua



web:

http://miservice.com.ua/en





GIDA MADDELERİ VE İÇECEKLER:



Konu:

Firma, Kırgızistan’dan kuruyemiş ihracatına

başladıklarını ve ürünlerini ülkemize de ihraç etmek

istediklerini bildirmiştir. Ulukman Bapaev, ürün

çeşitlerinin ceviz (kırık ve kelebek), badem, fıstık, yer fıstığı, kurutulmuş erik, kurutulmuş kayısı, kurutulmuş üzüm (siyah, kahverengi, sarı) olduğunu 5’er kg’lık

2 adet vakumlu torbadan oluşan kolilerle ihraç

edildiğini bildirmiştir.



Ülke:

Kırgızistan

Firma: Chayan LLC



e-posta:

ulukman@gmail.com





Konu:

Necdet Ergün; çözüm ortaklarından birisinden ayçiçeği yağı ve mısır yağı talebi aldığını ve tedarik

edebilecek firmalarla bağlantı kurmak istediğini

bildirmiştir. Aylık 10 bin ton ayçiçeği yağı ve 5 bin ton mısır yağı alımı yapılacağını, ödeme şeklinin L/C

olacağını, ayçiçeği yağı için 750 USD ve mısır yağı için 780 USD fiyatlı teklifler beklediğini belirtmiştir.



Ülke:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti



Firma:

Necdet Ergün



e-posta:

necdet1969@gmail.com





Konu:

Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği

tarafından; maden suyu ve meyve suyu gibi alkolsüz içecekler üreticisi olan Şirket’in ürünlerini Türkiye

piyasasına da sunmak istediği ve Türkiye

Cumhuriyeti'nde ortak aradığı bildirilmiştir. Şirket’in fabrika ve su kuyularının Rusya’nın en eski ve en ünlü sağlık merkezlerinden biri olan Kafkas Mineralnye Vody Bölgesi’nin özel korunan çevre dostu tatil

beldesinde bulunduğu, üretilen tüm ürünlerin gerekli belgelere, izinlere ve ödüllere sahip olduğu belirtilmiştir.



Ülke:

Rusya

Firma: JOINT WATER COMPANY LLC



Yetkili:

Mikhail Rakhim



Tel:

+7.8793.39-96-42 / 39-4

Faks: +7.8793.97-62-81



e-posta:

export7@ovkwaters.ru



web:

www.ovkwaters.ru





Konu:

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından

AGRARIAN FUND adlı devlet kuruluşunun ülkemize buğday unu, karabuğday ve yulaf gevreği satmak

istediği bildirilmiştir.

Ülke: Ukrayna



Firma:

Agrarian Fund



Tel:

+380.44.277 27 00

Faks: +380.44.277 27 07



e-posta:

info@agrofond.gov.ua



web:

http://agrofond.gov.ua/





ANA METALLER VE İLGİLİ ÜRÜNLER:



Konu:

Firma ülkemizden demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (GTİP No: 72.08;72.09;72.11;72.16;72.16) almak istiyor.



Ülke:

Tunus



Firma:

Continuus-Properzi Tunisia



Yetkili:

Riadh Saıdanı

Tel: +216.72.417 223

Faks: +216.72.417 316

e-mail: riadh.saidani@cpt-tn.com



web:



Konu:

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Global Trading Company şirketinin ülkemizden alüminyum folyo (GTİP No: 7607.11; 7607.19) almak istediği bildirilmiştir.



Ülke:

Tunus



Firma:

Global Trading Company



Yetkili:

Abderazek Hsaırı

Tel: +216.74.400 517

Faks: +216.74.400 532

e-mail: infogtc8@gmail.com





Konu:

IRCA firmasının ülkemizden demir/çelik tel (SAE 1006/1008) almak istediği bildirilmiştir.



Ülke:

Tunus



Firma:

Industrie Riadh des Clous et Fils d’Attache – IRCA



Yetkili:

Riadh Alıane

Tel: +216.73.568 206

Faks: +216.73.568 206

e-mail: contact@irca.tn





MAKİNE:



Konu:

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından, Ste de Pesage Machine du Sud adlı Tunus firmasının, endüstriyel tartım sistemleri, beton blok makineleri ve beton santralleri alanlarında işbirliği yapmak istediğini bildirilmiştir.



Ülke:

Tunus



Firma:

Ste de Pesage Machine du Sud – SPMS



Yetkili:

Mimoun Ben Atıtallah

Tel: +216.74.236 670

Faks: +216.74.215 448

e-mail: contact@pesagemoderne.com





Konu:

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Marwa Douzi firmasının ülkemizden domates yıkama makinesi almak istediği bildirilmiştir.



Ülke:

Tunus



Firma:

Marwa Douzi



Yetkili:

Marwa Douzi

Tel: +216.27.310 581

e-mail: marwa.douzi@yahoo.com





KÖMÜR ESASLI ÜRÜNLER:



Konu:

6 ve 8 mm çaplarında sarıçam pelleti (topak) üreten REALWOOD LLC şirketler grubunun ürünlerini ülkemize de ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Teslimin briket formunda ve 15, 500 ve 1000 kg’lık torbalarla yapılacağı belirtilmiştir.



Ülke:

Rusya



Firma:

REALWOOD LLC Group of Companies



Yetkili:

Sergey Rodionov

Tel: +7.495.585-55-33



e-mail:

topas-5@mail.ru





MUHTELİF:



Konu:

Fazylbek Mustanov, kuyumculuk/ mücevherat konusunda deneyimli bir Türk iş ortağı arıyor.



Ülke:

Kazakistan



Firma:

ASTANA MINING EXPLORATION COMPANY



Yetkili:

Fazylbek Mustanov / Yönetici

Tel: +7.7172.769 135

e-mail: fazylbek@gmail.com





Konu:

Kasaplık hayvan kesimevi ve et işleme tesisi işleten bir Moğol firmasının, bu yıl kesimevi için hijyen ekipmanları almayı planladığı ve bu tür ekipmanları üreten Türk firmalarıyla bağlantı kurmak istediği bildirilmiştir.



Ülke:

Moğolistan



Firma:

Erdenet Makh Market



Yetkili:

Anuudar.G / Project Manager

Tel: +976.77.111172

e-mail: anuudar.g@jcd.mn





HİZMETLER:



Konu:

Kazakistan pazarında ve Orta Asya’da ithalat, ihracat, satış temsilciliği, temsilcilik arayan yabancı şirketlere hizmet.



Ülke:

Kazakistan



Firma:

Quantum i7 LLC



Yetkili:

Pavel Kim



e-mail:

pavelkim@yahoo.com