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01 Ekim 2017 Pazar 08:38
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Adana OSB içinde “Sanayi Kent” kurulacak

TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğünde düzenlenen 3. Ar-Ge Sanayi Akademi Adana Buluşması yapıldı.

Adana OSB içinde 'Sanayi Kent” kurulacak
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TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğünde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı desteğiyle Adana Valiliği, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, Çukurova Üniversitesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Çukurova Teknokent işbirliğiyle düzenlenen 3. Ar-Ge Sanayi Akademi Adana Buluşması yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, büyük buluşmanın amacını şöyle özetledi: "Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi henüz yerli malı kullanma içgüdüsüne erişememiş olması. Yerli, milli, bu ülkede tasarlanmış ürün kullanma alışkanlığını sadece kamudan beklememeli, özel sektör de bu eğilim içinde olmalı. Kaynaklarımızı milli şirketlerimize aktarmalıyız. Millet olma bilinciyle bunu yapmalıyız çünkü Türkiye'de endüstride bir gelişme yaşanacak olursa o milli şirketlerimizle yaşanacak." Programa yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 150 sanayi kuruluşu temsilcisi ile akademisyenler katıldı.

 

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