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OSB'DEN HABER:
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01 Nisan 2018 Pazar 08:33
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Adana OSB’nin kadın sanayicileri

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) firmaların üst düzey yöneticilerinin oluşturduğu Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, bir araya geldi.

Adana OSB'nin kadın sanayicileri
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İnsan hakları temelinde kadınların ekonomik, siyasal ve sosyal başarılarının kutlanmasına yönelik her yıl gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekli programda buluşan kadın sanayiciler, 8 Mart’ın işkadınları için motivasyon olduğunda birleştiler.


Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Çelik, şu bilgileri aktardı: “Üretim yapan 425 işletmesi ile Türkiye'nin en büyük organize sanayilerinden biri olan AOSB'nin kadın sanayicilerini bir araya getirerek güç birliği oluşturma fikri, iki yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde doğdu. ‘Bugüne değin AOSB'nin kadın sanayicilerinin daha donanımlı hale getirilmesi, işletmelerimizin faaliyet konuları hakkında bilgi alınması ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulması’ amacıyla firma ziyaretleri gerçekleştirdik. Ayrıca iş yaşamımızda karşımıza çıkan konulara ilişkin eğitimler aldık ve sosyal sorumluluk etkinliklerine katıldık. Kadın sanayicilerin güçlendirilmesiyle işletmeler ekonomik olarak daha etkili ve sürdürülebilir hale gelecek; bu hedef doğrultusunda aktivitelerimizi artıracağız.”


AOSB'de sanayileşme sürecinin hızlanmasının yanında devamlı hale getirilen eğitim ve kültürel faaliyetlerin özellikle kadınların gelişimini olumlu yönde etkilediğine dikkat çeken Ayça Çelik, estetiğin ve duygusal zekanın önemli hale geldiği yeni üretim modelinde, kadınların bundan böyle işgücüne, bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacağını ifade etti.

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