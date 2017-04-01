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OSB'DEN HABER:
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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:42
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Alman iş makineleri üreticisinden Van'a yatırım

Dünyanın çeşitli ülkelerinde 20'den fazla fabrikası bulunan Almanya merkezli iş makineleri üreticisi Atlas Maschinen GmbH, Türkiye'deki ilk fabrikasını Van Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) kuruyor.

Alman iş makineleri üreticisinden Van'a yatırım
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Van ve bölge için önemli bir yatırım olacak fabrikada 400 kişi istihdam edilecek. Fabrikada çalışacak işçiler Almanya'daki fabrikalarda 6 ay eğitim görecek. Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, 50 bin metrekare üzerine kurulacak bu yatırımın Van’da ve bölgede yeni bir ekonomik iklim yaratacağına dikkat çekti. Atlas Maschinen GmbH'nın sahibi Fil Flipov ve Yöneticisi Brahim Stitou ise ürettikleri iş makinelerini başta İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya gibi ülkelere ihraç edebilecekleri bilgisini paylaştı.

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Madencilik Madencilik
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Atlas Maschinen GmbHVan OSBFil FlipovBrahim StitouOSBOrganize Sanayi Bölgesi

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