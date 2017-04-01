Alman iş makineleri üreticisinden Van'a yatırım

Van ve bölge için önemli bir yatırım olacak fabrikada 400 kişi istihdam edilecek. Fabrikada çalışacak işçiler Almanya'daki fabrikalarda 6 ay eğitim görecek. Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, 50 bin metrekare üzerine kurulacak bu yatırımın Van’da ve bölgede yeni bir ekonomik iklim yaratacağına dikkat çekti. Atlas Maschinen GmbH'nın sahibi Fil Flipov ve Yöneticisi Brahim Stitou ise ürettikleri iş makinelerini başta İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya gibi ülkelere ihraç edebilecekleri bilgisini paylaştı.