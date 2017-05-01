Alman üretici Saf-Holland, Türkiye'de

Firmanın Türkiye Genel Müdürü Bilal Azizoğlu, 10 bin metrekaresi kapalı, 3 bini açık olmak üzere toplam 13 bin metrekarelik bir alan üzerine fabrikayı kurduklarını söyledi. Azizoğlu, "Yüksek kalite standartlarında üretim yapacağımız tesisimizde orta vadeli planlarımız dahilinde hedefimiz, 2-3 yıla kadar 35 bin adet aks üretmek. Türkiye'deki pazar payımızı arttırarak komşu pazarlara ihracat yapmak ana hedeflerimiz arasında. Fabrikamızı, başta Ortadoğu olmak üzere, Afrika, Güney Afrika ve ihtiyaç halinde diğer yakın ülkelere ürün sağlayacak bir merkez haline getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.