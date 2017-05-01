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OSB'DEN HABER:
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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:35
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Alman üretici Saf-Holland, Türkiye'de

Ticari araçlar sektöründe faaliyet gösteren Alman aks üreticisi Saf-Holland, Türkiye'de ilk üretim tesisini Düzce'de DORÜS Organize Sanayi Bölgesi'nde kurdu.

Alman üretici Saf-Holland, Türkiye'de
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Firmanın Türkiye Genel Müdürü Bilal Azizoğlu, 10 bin metrekaresi kapalı, 3 bini açık olmak üzere toplam 13 bin metrekarelik bir alan üzerine fabrikayı kurduklarını söyledi. Azizoğlu, "Yüksek kalite standartlarında üretim yapacağımız tesisimizde orta vadeli planlarımız dahilinde hedefimiz, 2-3 yıla kadar 35 bin adet aks üretmek. Türkiye'deki pazar payımızı arttırarak komşu pazarlara ihracat yapmak ana hedeflerimiz arasında. Fabrikamızı, başta Ortadoğu olmak üzere, Afrika, Güney Afrika ve ihtiyaç halinde diğer yakın ülkelere ürün sağlayacak bir merkez haline getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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Saf-HollandBilal AzizoğluDorüs Osb
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