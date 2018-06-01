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OSB'DEN HABER:
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01 Haziran 2018 Cuma 08:32
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ALOSBİ’de çevre yatırımları

İzmir'in en hızlı gelişen organize sanayi bölgelerinden Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), ekonomiye katkı sağlarken ekolojik dengeyi korumaya da büyük özen gösteriyor. Hem lojistik avantajları hem de dünya çapında eksiksiz altyapı hizmetleriyle İzmir'e yatırım yapmak isteyen sanayicilerin öncelikli tercihi olan ALOSBİ, 10 milyon metrekarelik alanın 3 milyon metrekaresini yeşil alan olarak ayırdı.

ALOSBİ'de çevre yatırımları
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ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, mevcut kurumsal yaklaşımı şöyle özetledi: "Bölgemizde halihazırda 200 bin metrekarelik alanda zeytin ağaçlarımız bulunuyor. Bu ağaçlarımızdan elde ettiğimiz zeytin ve zeytinyağını iç ve dış paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu alana ilaveten ilk etapta 600 bin metrekarelik bir alanın daha ağaçlandırılması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Yıl sonuna kadar bölgemizdeki yeşil alanın 1 milyon metrekareye ulaşmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin en yeşil OSB'lerinden biri olacağız. Bölgemizde 1 MW'lık Rüzgar Elektrik Santrali (RES) ihalesini sonuçlandırdık. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışı çerçevesinde su kaynaklarının korunması, suyun sanayide etkin ve verimli şekilde kullanımı, atıksuların ileri arıtımı ve geri kullanımı ile yağmur sularının toplanarak ikincil su kaynağı olarak sanayiye sunulması konularında projeler geliştiriyoruz. Ayrıca bölgede oluşan tüm atıkların yönetimini önemsiyor, bu alanda sıfır atık hedefi ile bölgenin stratejik eylem planını geliştiriyoruz."

 

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