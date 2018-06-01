01 Haziran 2018 Cuma 08:32

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ALOSBİ’de çevre yatırımları

İzmir'in en hızlı gelişen organize sanayi bölgelerinden Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), ekonomiye katkı sağlarken ekolojik dengeyi korumaya da büyük özen gösteriyor. Hem lojistik avantajları hem de dünya çapında eksiksiz altyapı hizmetleriyle İzmir'e yatırım yapmak isteyen sanayicilerin öncelikli tercihi olan ALOSBİ, 10 milyon metrekarelik alanın 3 milyon metrekaresini yeşil alan olarak ayırdı.