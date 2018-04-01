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OSB'DEN HABER:
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01 Nisan 2018 Pazar 08:33
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Anadolu OSB’nin eğitim atağı

Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi’nin temeli törenle atıldı.

Anadolu OSB'nin eğitim atağı
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Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, ilgili kanunda gerçekleştirilen düzenleme doğrultusunda, OSB içerisinde meslek yüksekokulunun açılması halinde devletin destek vereceğini hatırlattı. Üniversiteler ve sanayinin imkanları buluşmadan kalkınmanın ve doğru üretim yapmanın mümkün olmadığını belirten Tuncay şöyle konuştu: "Meslek yüksekokulunun gerçek anlamda uygulaması Bölgemizde olacak. Bizler iyi örnekler yaratmak zorundayız. Yaptığımız bu eser ülkemize mirastır." Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Haberal da meslek yüksekokulunun en kısa sürede eğitime başlamasını amaçladıklarını belirterek, "Anadolu OSB, diğer OSB'lerden çok farklı özelliklere sahip. Bir farklılığı da meslek yüksekokulu ile olacaktır" dedi.
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