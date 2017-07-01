Ankara 1. OSB'ye 8 milyar dolar ‘nükleer katkı’
Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mahmut Nedim Durukan, bölgelerinde 11 bin dönüm arazide 320 fabrikanın faaliyet gösterdiğini ve yeni bir atakla 11 bin dönümlük bir alanı daha bünyelerine katacaklarını söyledi.
Durukan bir de ilginç bir değerlendirme yaptı: "Nükleer enerji faaliyete geçtiğinde 1. OSB'ye yaklaşık 8 milyar dolar civarında olumlu etkisi olacak. Çünkü oraların tüm malzemelerini, ihtiyaçlarını bölgemizde yapmayı planlıyoruz. Ankara bu konuda yetkindir, iyi fabrikalarımız var. Bu konuda kendimize güveniyoruz."