Ankara 1. OSB'ye 8 milyar dolar ‘nükleer katkı’

OSB 'de yaklaşık 40 bin kişinin çalıştığını belirten Durukan, en az 2 bin kişilik de ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Durukan, Türkiye'de eğitim sistemini değiştirecek ASO Teknik Koleji'ni kurduklarına dikkati çekerek, Almanya'daki bir okulda bulunan tüm özelliklerin yer aldığını anlattı. Öğrencilerin 12 kişilik sınıfta 6 CNC tezgahı ile eğitim aldıklarını, bu projeyi çok önemsediklerini vurgulayan Durukan, Ankaralı sanayiciler olarak 60 bin metrekarelik bir arsayı okula vakfettiklerini belirtti.'de yaklaşık 40 bin kişinin çalıştığını belirten Durukan, en az 2 bin kişilik de ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Durukan bir de ilginç bir değerlendirme yaptı: "Nükleer enerji faaliyete geçtiğinde 1. OSB'ye yaklaşık 8 milyar dolar civarında olumlu etkisi olacak. Çünkü oraların tüm malzemelerini, ihtiyaçlarını bölgemizde yapmayı planlıyoruz. Ankara bu konuda yetkindir, iyi fabrikalarımız var. Bu konuda kendimize güveniyoruz."