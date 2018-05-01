Tarım, Kimya, Biyoteknoloji ve Gıda Teknolojileri kategorisinde "Yakıcılık Hissi Baskılanmış Kapsaisin Mikropartikülleri Üretimi" isimli proje ile birinci olan ekipte Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ayhan Topuz ve lisansüstü öğrenciler Emine Varhan ve Zehra Kasımoğlu yer aldı.
Antalya OSB Proje Pazarı
"Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı" etkinliğinde birinciliği, Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hilal Şahin Nadeem ve Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Koç'un projesi kazandı.
Tarım, Kimya, Biyoteknoloji ve Gıda Teknolojileri kategorisinde "Yakıcılık Hissi Baskılanmış Kapsaisin Mikropartikülleri Üretimi" isimli proje ile birinci olan ekipte Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ayhan Topuz ve lisansüstü öğrenciler Emine Varhan ve Zehra Kasımoğlu yer aldı.