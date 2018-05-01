﻿
OSB'DEN HABER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 08:42
Bu haber 550 kez okundu.

Antalya OSB Proje Pazarı

"Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı" etkinliğinde birinciliği, Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hilal Şahin Nadeem ve Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Koç'un projesi kazandı.

Antalya OSB Proje Pazarı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Antalya OSB tarafından, yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması ve Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik giderek bir örnek model oluşturuyor.
Tarım, Kimya, Biyoteknoloji ve Gıda Teknolojileri kategorisinde "Yakıcılık Hissi Baskılanmış Kapsaisin Mikropartikülleri Üretimi" isimli proje ile birinci olan ekipte Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ayhan Topuz ve lisansüstü öğrenciler Emine Varhan ve Zehra Kasımoğlu yer aldı.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Antalya OSBOSBDr. Mehmet Koç
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Gebze Güzeller OSB’de Patent Haftası Gebze Güzeller OSB’de Patent Haftası
Edremit Tarıma Dayalı İhtisas OSB (TDİOSB) Edremit Tarıma Dayalı İhtisas OSB (TDİOSB)
Burhaniye Zeytin OSB’ye hücum Burhaniye Zeytin OSB’ye hücum
Kars OSB taşınacak Kars OSB taşınacak
Eskişehir OSB’den yeni yatırımlar Eskişehir OSB’den yeni yatırımlar
Kayseri OSB küresel oyunda Kayseri OSB küresel oyunda
Yukarı Çık

banner216

Gebze Güzeller OSB’de Patent Haftası
Gebze Güzeller OSB, Patent Haftası etkinliği kapsamında Fikri Mülkiyet Günü'nü TÜBİTAK MARTEK ile...

Haberi Oku