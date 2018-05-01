Antalya OSB Proje Pazarı



Antalya OSB tarafından, yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması ve Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik giderek bir örnek model oluşturuyor.

Tarım, Kimya, Biyoteknoloji ve Gıda Teknolojileri kategorisinde "Yakıcılık Hissi Baskılanmış Kapsaisin Mikropartikülleri Üretimi" isimli proje ile birinci olan ekipte Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ayhan Topuz ve lisansüstü öğrenciler Emine Varhan ve Zehra Kasımoğlu yer aldı.