01 Temmuz 2018 Pazar 08:41

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Antalya OSB’de sektör zirveleri

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, bölgede tarım-gübre-kimya ve kağıt-ambalaj sektörlerinde üretim yapan sanayicilerle, Bölge sanayicileri arasındaki iletişimin artması ve yapılacak çalışmaların tüm sanayicilerin görüş ve önerileri ile şekillendirilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı yaptı.