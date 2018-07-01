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OSB'DEN HABER:
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01 Temmuz 2018 Pazar 08:41
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Antalya OSB’de sektör zirveleri

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, bölgede tarım-gübre-kimya ve kağıt-ambalaj sektörlerinde üretim yapan sanayicilerle, Bölge sanayicileri arasındaki iletişimin artması ve yapılacak çalışmaların tüm sanayicilerin görüş ve önerileri ile şekillendirilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı yaptı.

Antalya OSB'de sektör zirveleri
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Bahar, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ile bölgede sürdürdükleri çalışmalar hakkında sanayicilere kapsamlı bilgiler verdi.
Yapımı devam eden üstyapı projeleri, genişleme alanları ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi projesinin son durumu hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı OSB sektör zirvesinde, Bölgede süreçlerin ortak akılla yönetilmesi ilkesi benimsendi.

 

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OSBOrganize Sanayi BölgesiAntalya OSBAntalya Organize Sanayi BölgesiAli Bahar
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