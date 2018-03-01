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01 Mart 2018 Perşembe 08:38
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Antalya OSB’nin Hindistan açılımı

Antalya’ya gelen Hindistan Maharashtra TSO Başkanı Santosh Mandlecha, oda yetkilileri ve işadamlarından oluşan 12 kişilik alım heyeti ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya OSB'nin Hindistan açılımı
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İmza töreninin  ardından 47 bölge firmasının yetkilileriyle 205 ikili iş görüşmesi yapan alım heyeti üyeleri, Antalya OSB'den ithal edebilecekleri ürünler hakkında bilgi aldı; üretim yapılan fabrikaları da ziyaret etti.
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, oda olarak ilk alım heyeti programının sorunsuz ve tüm beklentileri karşılar nitelikte gerçekleştiğini, üç yıldır düzenledikleri sektörel ticaret heyet programıyla bölge sanayicilerinin yeni ihracat pazarlarını keşfetmelerine yardımcı olduklarını vurguladı.
Programların sanayicilere yeni iş birliktelikleri ve global vizyon kazandırdığına dikkati çeken Bahar, bölge sanayicisinin ihracat potansiyelini artırmak için daha fazla gayret edeceklerini bildirdi.
IMF'nin verilerine göre Hindistan ekonomisinin satın alma paritesi bakımından dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olduğuna değinen Bahar, "Ayrıca önümüzdeki 10 yılda Hindistan'ın dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olacağı tahmin edilmektedir. Bu potansiyeliyle Hindistan'ın Bölge katılımcılarımıza tanıtılması ve ticari yönden değerlendirilmesi yüksek önem arz etmektedir" dedi.

 

 

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Antalya OSBAntalya Organize Sanayi BölgesiSantosh MandlechaAli Bahar
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