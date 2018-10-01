Antalya OSB’ye dev yatırım

Şirket ayrıca 10 milyon avro yatırımla yılda 5 megawatt (MW) elektrik enerjisi üretebilecek biyokütle enerji santrali kuruyor.



AGT İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Güven, AGT’nin bu seneki 27 milyon metrekarelik laminant parke üretimiyle Türkiye laminant parke pazarında yüzde 25’lik pazar payına ulaştığını belirterek dünyada toplam 1 milyar metrekare olan üretimin yüzde 2.7’sine sahip olduklarını kaydetti. Güven, yeni yatırımla 2019-2020 yıllarında 40 milyon metrekare üretim ile dünyanın yaklaşık yüzde 4’üne yaklaşmayı hedeflediklerini açıkladı.