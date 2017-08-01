Antalya OSB’ye teknoloji merkezi

İmza törenine Vali Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, Antalya OSB Genç Sanayici Derneği Başkanı Canan Gürkan katıldı.

Vali Münir Karaloğlu şu görüşünü paylaştı: “Üniversitelerde hocalarımızın yaptığı Ar-Ge çalışmaları sanayicinin makinesinde ürüne dönüşmüyorsa, rafa çıkıp ticarileşmiyorsa sadece hocanın doçent, profesör olmasına yarar. Ne senin, ne benim karnımı doyurur, ne milletin geleceğine bir faydası olur. Onun için üniversitelerimizde Ar-Ge'nin ticarileşmesi, pazara inmesine ihtiyacımız var. Beyinlerdeki duvarın yıkılması lazım. Hocalarımızda sanayicilerimizde; ortak çalışma kültürünü geliştirmemiz lazım."

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar şöyle konuştu: “Burada kurulan yapı sadece bir teknokent değil, tüm Antalya'yla bilimsel işbirliği içinde olmasını arzu ettiğimiz bir yapı olacak. 55 bin metrekarelik yapı içinde bilimle uğraşan bürolar, bunları destekleyen bir kuluçka merkezi ve tasarım ofisleri ve çok ciddi laboratuvarlar olacak. Bölgemize uygun bir bioteknolojiyi de uzmanlaşmış dal olarak şehrimize getirmek istiyoruz. Çünkü bioteknoloji, dünyanın geleceğinde çok önemli yer tutacak cari açığımıza çözüm olacak yenilikçi bir daldır. OSB'deki 8 ana sektör için en uygun bilim dalı bioteknolojidir. Bioteknoloji doğayla barışık, tam Antalya’ya uygun yeşil bir daldır."