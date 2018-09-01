01 Eylül 2018 Cumartesi 08:30 Bu haber 1235 kez okundu.
AOSB'de metrekaresi 150 liraya arsa
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yatırımcılara alt ve üst yapısı hazır, sorunsuz bir bölgede, hiçbir ilave ücret talep etmeden, metrekaresi 150 lira gibi sembolik bir ücretle arsa sahibi olma fırsatı sunduklarını açıkladı.
Karar, Adana İstihdam Kurulu toplantısında alındı. Bekir Sütcü,1.590 hektar alan üzerine kurulu AOSB'de beş kıtadan yatırımcıların bulunduğunu, 434 işletmenin yer aldığını belirterek bölgede yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi ve şu bilgiyi verdi: “AOSB'deki sanayi parsellerimizin toplam alanı 10 bin 748 dönüm. Yatırımcılarımıza tahsis edilebilecek durumda olan ve farklı yüz ölçümlerine sahip 41 sanayi parselimiz bulunmaktadır. Tahsis edilebilecek arsaların toplam alanı ise 438 dönüm. Yatırımcılarımıza hiçbir ilave ücret talep etmeden, metrekaresi 150 liradan sanayi arsası tahsis ediyoruz.”