01 Eylül 2018 Cumartesi 08:30

Bu haber 1235 kez okundu.

AOSB'de metrekaresi 150 liraya arsa

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yatırımcılara alt ve üst yapısı hazır, sorunsuz bir bölgede, hiçbir ilave ücret talep etmeden, metrekaresi 150 lira gibi sembolik bir ücretle arsa sahibi olma fırsatı sunduklarını açıkladı.