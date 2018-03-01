Başkan Sütcü, "OSB Başkanlığı olarak bu tür bilgilendirme amaçlı seminerlere önem veriyoruz. AOSB Akademimiz bünyesinde 2018'de de bu tür eğitimler devam edecek" diye konuştu.
AOSB’de “Endüstriyel Çatılar”
Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin giderek arttığı günümüzde; Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ve Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) işbirliğiyle "Çatılarda GES Uygulama Fırsatları" konulu seminer düzenlendi.
Başkan Sütcü, "OSB Başkanlığı olarak bu tür bilgilendirme amaçlı seminerlere önem veriyoruz. AOSB Akademimiz bünyesinde 2018'de de bu tür eğitimler devam edecek" diye konuştu.