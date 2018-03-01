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01 Mart 2018 Perşembe 08:38
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AOSB’de “Endüstriyel Çatılar”

Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin giderek arttığı günümüzde; Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ve Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) işbirliğiyle "Çatılarda GES Uygulama Fırsatları" konulu seminer düzenlendi.

AOSB'de 'Endüstriyel Çatılar”
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AOSB Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir tarifenin geleceğini, "son kaynak kullanım tarifesi" diye tabir edilen bu uygulama ile elektrik tüketim birim maliyetlerinde ciddi artışlar olacağını, bu nedenle GES yatırımlarının daha cazip hale geleceğini söyledi.
Başkan Sütcü, "OSB Başkanlığı olarak bu tür bilgilendirme amaçlı seminerlere önem veriyoruz. AOSB Akademimiz bünyesinde 2018'de de bu tür eğitimler devam edecek" diye konuştu.

 

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AOSBOrganize Sanayi BölgeleriOSBÜKAdana Organize Sanayi BölgesiGENSEDBekir Sütçü
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