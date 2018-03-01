AOSB’de “Endüstriyel Çatılar”



OSB Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir tarifenin geleceğini, "son kaynak kullanım tarifesi" diye tabir edilen bu uygulama ile elektrik tüketim birim maliyetlerinde ciddi artışlar olacağını, bu nedenle GES yatırımlarının daha cazip hale geleceğini söyledi.

Başkan Sütcü, "OSB Başkanlığı olarak bu tür bilgilendirme amaçlı seminerlere önem veriyoruz. AOSB Akademimiz bünyesinde 2018'de de bu tür eğitimler devam edecek" diye konuştu.