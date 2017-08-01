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OSB'DEN HABER:
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01 Ağustos 2017 Salı 08:35
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Bergama OSB’de rüzgar kanatlandı!

General Electric (GE) kuruluşlarından LM Wind Power, İzmir'in Bergama İlçesi'nde açtığı rüzgar türbini kanadı fabrikasında üretime başladı. Fabrika'nın yılda 500 megavat kapasite ile üretim ve dağıtım yapması planlandı. 50 milyon dolarlık yatırım bölgede 450 yetkin teknik personele iş imkanı sağlayacak.

Bergama OSB'de rüzgar kanatlandı!
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LM Wind Power CEO'su Marc de Jong yaptığı konuşmada, "GE ve Bergama'daki iş ortaklarımızla bu gelişmeyi kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Büyümemizi yeni bir ülkede sürdürüyoruz. Burası yürüttüğümüz operasyonlar için son derece çekici bir lokasyon.  Bergama'ya zaman ve kaynak anlamında önemli yatırımlar yaptık. Rüzgar enerjisi endüstrisinin büyüyerek ilerlemesini sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.
GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Canan Özsoy ise "Türkiye'de enerji çeşitliliğinin arttırılması, dışa bağımlılığımızın azaltılması nedenlerinden dolayı yenilebilir eneri yatırımları çok önemli. Türkiye 2023 yılında elektrik üretiminde kullanılan yenilenebilir enerji oranını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor. Buna katkı sağlayacağız" dedi.

 

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