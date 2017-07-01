Bursa, OSB sayısını 23’e çıkaracak

OSB ’ye evsahipliği yapıyor. Bölgelerin toplam parsel sayısı 2 bin 142, faal tesis sayısı ise bin 652. OSB’lerdeki doluluk oranı yüzde 86. Toplam istihdam 154 bin civarında. OSB’lerin toplam ihracatı 11 milyar dolar.

Kent halen 4 bin 388 hektarlık alanda tüzel kişilik kazanmış toplam 14’ye evsahipliği yapıyor. Bölgelerin toplam parsel sayısı 2 bin 142, faal tesis sayısı ise bin 652. OSB’lerdeki doluluk oranı yüzde 86. Toplam istihdam 154 bin civarında. OSB’lerin toplam ihracatı 11 milyar dolar.

Yaklaşık 175 hektar alanda Maden Mermer Üreticileri ve Sanayicileri İş Adamları Derneği tarafından kurulması planlanan Orhaneli Maden İhtisas OSB için bugüne kadar 52 firma başvuruda bulundu. 45.8 milyon lira yatırımla kurulması planlanan bölgenin en önemli özelliği maden yataklarına yakın olması. Ayrıca Bursa’da işlenmiş ürünün satışı için gerekli altyapı da bulunuyor. Orhaneli bölgesinde; özellikle krom, linyit, manyezit, asbest, dolomit, mermer, talk, kalsit, feldspat, siyenit, kireç taşı, olivin, demir içeren maden yatakları yoğun olarak bulunuyor. OSB ’nin 2022’de faaliyete girmesi bekleniyor.

