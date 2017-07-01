Bursa, OSB sayısını 23’e çıkaracak
Bursa’da başvurusu yapılan 2 yeni ihtisas bölgesi ile mevcut OSB sayısı 23’e çıkıyor.
Yaklaşık 175 hektar alanda Maden Mermer Üreticileri ve Sanayicileri İş Adamları Derneği tarafından kurulması planlanan Orhaneli Maden İhtisas OSB için bugüne kadar 52 firma başvuruda bulundu. 45.8 milyon lira yatırımla kurulması planlanan bölgenin en önemli özelliği maden yataklarına yakın olması. Ayrıca Bursa’da işlenmiş ürünün satışı için gerekli altyapı da bulunuyor. Orhaneli bölgesinde; özellikle krom, linyit, manyezit, asbest, dolomit, mermer, talk, kalsit, feldspat, siyenit, kireç taşı, olivin, demir içeren maden yatakları yoğun olarak bulunuyor. OSB’nin 2022’de faaliyete girmesi bekleniyor.
Orhangazi-Yalova Yolu üzerinde 95.29 hektar alanda kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB’de zeytin, zeytinyağı, turşu, konserve, salça, gıda paketleme gibi alanlarda faaliyet gösteren üreticileri bir çatı altında toplayacak.