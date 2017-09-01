﻿
OSB'DEN HABER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Eylül 2017 Cuma 08:44
Bu haber 605 kez okundu.

Bursa Teknosab'a yurtdışından İlgi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde (TEKNOSAB) 2018'in Kasım ayında üretime başlanacağını bildirdi.

Bursa Teknosab'a yurtdışından İlgi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Burkay, TEKNOSAB'ın tamamlanmasıyla Bursa'nın yüksek teknoloji'de yeni sanayi devriminin sembolü olacak nitelikte dev bir yatırım ve buradaki fabrikaların üretime üretiminin merkezi olacağını da vurguladı. İbrahim Burkay, şunları kaydetti: "TEKNOSAB projemizle  sanayimizde yeni bir dönem başlayacak. TEKNOSAB, Bursa'nın katmadeğerli üretim gücünü artırırken 2023 yılı için belirlediğimiz 75 milyar dolarlık ihracat hedefimizin 40 milyar dolarını da tek başına karşılayacak bir potansiyele sahip. TEKNOSAB'ta  yer almak için İngiltere, Çin ve Almanya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden firma temsilcisi Bursa'ya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.”
TEKNOSAB 10 milyon metrekare alan üzerine inşa edilecek; ilk fabrikalar 2018 yılının Kasım ayında tamamlanarak üretime başlayacak.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
TEKNOSABBTSO
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB kuruluyor Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB kuruluyor
Denizli Makine OSB hazırlıkları Denizli Makine OSB hazırlıkları
Adana OSB içinde "Sanayi Kent" kurulacak Adana OSB içinde "Sanayi Kent" kurulacak
Diyarbakır’a ‘sanayi meyveleri’ Diyarbakır’a ‘sanayi meyveleri’
Trabzon Mega Endüstri Bölgesi Projesi hayata geçiyor Trabzon Mega Endüstri Bölgesi Projesi hayata geçiyor
Diyarbakır OSB’de yatırımlar canlanıyor Diyarbakır OSB’de yatırımlar canlanıyor
Yukarı Çık

banner201

banner199

Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB...
Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve MİODER Kurucu Başkanı Gül Akyürek'in...

Haberi Oku