Asan, 2017 yılında Türkiye'de 121 bin marka başvurusu yapıldığını, bunun da bir önceki yıla oranla yüzde 13'lük bir artışa karşılık geldiğini söyledi. Türkiye'nin son 6 yıldır en fazla marka başvurusu yapılan ülke olduğunu ifade eden Asan, "Burada yarattığımız katmadeğerden bahsetmiyorum. Marka başvurusunda dünyada da 6. sıradayız. Tasarım başvurularında Türkiye 46 bin tasarım başvurusuyla Avrupa'da ikinci sırada dünyada 4. sırada" diye konuştu.
Çerkezköy OSB’de Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi
Türk Patent ve Marka Kurumu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle düzenlenen Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi'nin Tekirdağ'da hayata geçirilmesiyle ilgili protokol törenle imzalandı.
Asan, 2017 yılında Türkiye'de 121 bin marka başvurusu yapıldığını, bunun da bir önceki yıla oranla yüzde 13'lük bir artışa karşılık geldiğini söyledi. Türkiye'nin son 6 yıldır en fazla marka başvurusu yapılan ülke olduğunu ifade eden Asan, "Burada yarattığımız katmadeğerden bahsetmiyorum. Marka başvurusunda dünyada da 6. sıradayız. Tasarım başvurularında Türkiye 46 bin tasarım başvurusuyla Avrupa'da ikinci sırada dünyada 4. sırada" diye konuştu.