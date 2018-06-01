Çerkezköy OSB’de Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi



Törende konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, "Toplam 11 binin üzerinde bir buluş başvurusu yapıldı Türkiye'de. Bunun ne demek olduğunu şöyle irdeleyebiliriz; yaklaşık 10 sene öncesiyle mukayese ettiğimiz zaman aşağı yukarı 20 kat artış demek" dedi.

Asan, 2017 yılında Türkiye'de 121 bin marka başvurusu yapıldığını, bunun da bir önceki yıla oranla yüzde 13'lük bir artışa karşılık geldiğini söyledi. Türkiye'nin son 6 yıldır en fazla marka başvurusu yapılan ülke olduğunu ifade eden Asan, "Burada yarattığımız katmadeğerden bahsetmiyorum. Marka başvurusunda dünyada da 6. sıradayız. Tasarım başvurularında Türkiye 46 bin tasarım başvurusuyla Avrupa'da ikinci sırada dünyada 4. sırada" diye konuştu.