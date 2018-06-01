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01 Haziran 2018 Cuma 08:32
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Çerkezköy OSB’de Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi

Türk Patent ve Marka Kurumu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle düzenlenen Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi'nin Tekirdağ'da hayata geçirilmesiyle ilgili protokol törenle imzalandı.

Çerkezköy OSB'de Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi
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Törende konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, "Toplam 11 binin üzerinde bir buluş başvurusu yapıldı Türkiye'de. Bunun ne demek olduğunu şöyle irdeleyebiliriz; yaklaşık 10 sene öncesiyle mukayese ettiğimiz zaman aşağı yukarı 20 kat artış demek" dedi.
Asan, 2017 yılında Türkiye'de 121 bin marka başvurusu yapıldığını, bunun da bir önceki yıla oranla yüzde 13'lük bir artışa karşılık geldiğini söyledi. Türkiye'nin son 6 yıldır en fazla marka başvurusu yapılan ülke olduğunu ifade eden Asan, "Burada yarattığımız katmadeğerden bahsetmiyorum. Marka başvurusunda dünyada da 6. sıradayız. Tasarım başvurularında Türkiye 46 bin tasarım başvurusuyla Avrupa'da ikinci sırada dünyada 4. sırada" diye konuştu.

 

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Çerkezköy OSBOSBTürk Patent Ve Marka Kurumuçerkezköy Organize Sanayi BölgesiÇorlu Ticaret Ve Sanayi OdasıHabip Asan
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