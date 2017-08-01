01 Ağustos 2017 Salı 08:35

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Çubuk Hayvancılık OSB'ye biyogaz tesisi

Ankara'da yapımı süren Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulması planlanan biyogaz tesisi için arazi tahsis ihalesi düzenlenecek. Biyogaz Tesisi Projesi yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda kurulacak. 29 yıllığına tahsis edilecek arazi için 250 bin lira tahmini bedel belirlendi.