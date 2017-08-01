01 Ağustos 2017 Salı 08:35 Bu haber 669 kez okundu.
Çubuk Hayvancılık OSB'ye biyogaz tesisi
Ankara'da yapımı süren Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulması planlanan biyogaz tesisi için arazi tahsis ihalesi düzenlenecek. Biyogaz Tesisi Projesi yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda kurulacak. 29 yıllığına tahsis edilecek arazi için 250 bin lira tahmini bedel belirlendi.
OSB Başkan Yardımcısı ve Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan şu bilgiyi paylaştı: “OSB projesinde sona yaklaşıldı. Yaklaşık 99 ahır ve 20 bin hayvana ev sahipliği yapacak OSB'nin en büyük problemlerinden biri olan katı atıkların bertaraf edilmesi problemi biyogaz tesisi kurularak çözümlenecek. Ayrıca OSB yakınında bulunan ve bir o kadar hayvan varlığının bulunduğu Ömercik Mahallesi'ndeki hayvan atıklarının da bu kurulacak tesiste bertaraf edilmesi planlanıyor. Tesis tamamlandığında, hayvan dışkıları, bir tank içinde karıştırılarak çürütülecek. Ortaya çıkan biyogazdan elektrik enerjisi elde edilecek. Sıvı atık ısıl işlemle organik sıvı gübre halinde satılacak. Biyogaz tesisi kurmak için girişimcilerden şimdiden çok sayıda teklif var."