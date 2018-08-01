Demirtaş OSB’de Tekstil Test Merkezi

Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) "ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu" belgesini alan ve böylece firmaların test sonuçlarının dünyanın her yerinde geçerliliğe kavuşmasını sağlayan Merkez’de, test analiz ve muayene hizmeti kapsamında lif, iplik, kumaş fiziksel, performans ve konfor, renk hastalıkları, yanma, kimyasal, konfeksiyon aksesuar, halı, elastik yer döşemeleri, plastik ve kauçuk, deri, yaşlandırma, muayene test ve analizleri yapılıyor.
Bugüne kadar aralarında birçok ünlü markanın da bulunduğu 250 farklı kurum ve firmaya hizmet verilen Merkez’e eklenecek "Numune Üretim Merkezi" ile elyaftan bitmiş ürüne kadar elyaf-iplik üretimi, kumaş üretimi, boya, baskı ve kaplama, bitim işlemleri ile konfeksiyon işlemleri, 30 farklı cihazla gerçekleştirilecek.
BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, Bursa başta olmak üzere Türkiye'yi kapsayacak şekilde tekstilcilerin test, muayene ihtiyacını gidermeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bunun için de akreditasyona ihtiyaç vardı. Uzun uğraşlar sonucunda TÜRKAK'tan uluslararası '17025' akreditasyonunu aldık. Şimdi bu akreditasyonu Türkiye çapındaki uluslararası firmalarda yaygınlaştırarak burasının artık bir uluslararası test merkezi olması yolunda adımları atıyoruz" dedi.