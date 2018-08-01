01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46

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Demirtaş OSB’de Tekstil Test Merkezi

BUTEKOM’un (Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (DOSAB) kompleksinde faaliyet gösteren Tekstil Test Merkezi sayesinde, tekstile yönelik testlerin yurt dışı yerine yurt içinde yapılması, hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlanması amaçlanıyor.