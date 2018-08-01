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OSB'DEN HABER:
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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46
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Demirtaş OSB’de Tekstil Test Merkezi

BUTEKOM’un (Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (DOSAB) kompleksinde faaliyet gösteren Tekstil Test Merkezi sayesinde, tekstile yönelik testlerin yurt dışı yerine yurt içinde yapılması, hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Demirtaş OSB'de Tekstil Test Merkezi
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Tekstil ve teknik tekstil konularında Ar-Ge çalışmalarının da yapıldığı Merkez’de, tekstil firmalarına yerli olarak test analiz ve muayene, proje hizmetleri, numune üretimi, teknik raporlar, teknik danışmanlık, eğitim, organizasyon hizmetleri veriliyor.
Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) "ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu" belgesini alan ve böylece firmaların test sonuçlarının dünyanın her yerinde geçerliliğe kavuşmasını sağlayan Merkez’de, test analiz ve muayene hizmeti kapsamında lif, iplik, kumaş fiziksel, performans ve konfor, renk hastalıkları, yanma, kimyasal, konfeksiyon aksesuar, halı, elastik yer döşemeleri, plastik ve kauçuk, deri, yaşlandırma, muayene test ve analizleri yapılıyor.
Bugüne kadar aralarında birçok ünlü markanın da bulunduğu 250 farklı kurum ve firmaya hizmet verilen Merkez’e eklenecek "Numune Üretim Merkezi" ile elyaftan bitmiş ürüne kadar elyaf-iplik üretimi, kumaş üretimi, boya, baskı ve kaplama, bitim işlemleri ile konfeksiyon işlemleri, 30 farklı cihazla gerçekleştirilecek.
BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, Bursa başta olmak üzere Türkiye'yi kapsayacak şekilde tekstilcilerin test, muayene ihtiyacını gidermeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bunun için de akreditasyona ihtiyaç vardı. Uzun uğraşlar sonucunda TÜRKAK'tan uluslararası '17025' akreditasyonunu aldık. Şimdi bu akreditasyonu Türkiye çapındaki uluslararası firmalarda yaygınlaştırarak burasının artık bir uluslararası test merkezi olması yolunda adımları atıyoruz" dedi.

 

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Demirtaş OsbOSBBUTEKOMTÜRKAKDr. Mustafa Hatipoğlu
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