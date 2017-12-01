Diyarbakır'da bağımsız ‘Tekstil Kenti’ kuruluyor

Oğurlu, "Tekstil kentinde sektörel bazda faaliyet yürüten firmalar yer alabilecek. Tahsis edilen parselin yüzde 50'sine tesis kurulacak, sektörde en az 3 yıl hizmet vermiş olması gerekecek ve en az 45 kişiyi çalıştırma zorunluluğu getiriyoruz" dedi.

Elazığ karayolunun 20'inci kilometrede, 1290 dönüm üzerinde ve 123 parselden oluşan Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için hazırlanan proje, Bakanlık tarafından onaylandı. Kısa süre içerisinde yaklaşık 60 kişi fabrika kurmak için başvurdu. Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 2018'de fabrikaların temelinin atılması ve 2020'de tamamlanması hedeflendi.