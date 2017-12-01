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01 Aralık 2017 Cuma 08:40
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Diyarbakır'da bağımsız ‘Tekstil Kenti’ kuruluyor

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı İhsan Oğurlu, Diyarbakır'da 123 parselden oluşan 1290 dönümlük arazi üzerinde kurulacak Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tam kapasite ile faaliyet göstermesi halinde en az 10 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Diyarbakır'da bağımsız ‘Tekstil Kenti' kuruluyor
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Oğurlu, "Tekstil kentinde sektörel bazda faaliyet yürüten firmalar yer alabilecek. Tahsis edilen parselin yüzde 50'sine tesis kurulacak, sektörde en az 3 yıl hizmet vermiş olması gerekecek ve en az 45 kişiyi çalıştırma zorunluluğu getiriyoruz" dedi.
Elazığ karayolunun 20'inci kilometrede, 1290 dönüm üzerinde ve 123 parselden oluşan Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için hazırlanan proje, Bakanlık tarafından onaylandı. Kısa  süre içerisinde yaklaşık 60 kişi fabrika kurmak için başvurdu. Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 2018'de fabrikaların temelinin atılması ve 2020'de tamamlanması hedeflendi.

 

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İhsan OğurluGÜNTİAD
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